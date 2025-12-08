وزير الرياضة يبحث مع وفد "لندن" مستجدات اعتماد المعمل المصري للمنشطات

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المعمل الإنجليزي والمعمل المصري ومسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات، في إطار حرص الدولة المصرية على استيفاء جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة لتحقيق الاعتماد الدولي الكامل.

وجاء الاجتماع في ظل التعاون القائم بين الجانب المصري ومعمل لندن أحد أهم المعامل الدولية المعتمدة في مجال مكافحة المنشطات، بحضور وفد معمل لندن المكوّن من Dr. Kim Wolff مدير معمل لندن، وDr. Shobha Ahi مساعد مدير المعمل، وDr. Rodrigo Aguilera رئيس وحدة GC/IRMS بالمعمل، حيث تم استعراض الخبرات الدولية في منظومة مكافحة المنشطات وسبل تطوير التعاون الفني المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وزير الرياضة يبحث مستجدات اعتماد المعمل المصري للمنشطات

كما حضر الاجتماع، الدكتور حازم خميس مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتور أحمد مصطفى مدير المعمل المصري، وإيمان جمعة المدير التنفيذي، وعدد من قيادات الوزارة ومنظومة المعمل المصري.

وزير الرياضة مع وفد "لندن"

تناول الاجتماع، سبل التعاون المشترك بين المعمل المصري ومعمل لندن، خاصة في الجوانب الفنية المتعلقة بإجراءات الاعتماد ومتطلبات الفحص، إلى جانب مناقشة مراحل وخطط شراء المعدات والأجهزة اللازمة لرفع كفاءة المعمل وضمان توافقه الكامل مع معايير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بحث المعوقات المتبقية وطرق تذليلها لضمان جاهزية المعمل للمرحلة النهائية من التقييم الدولي.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي ملف مكافحة المنشطات اهتمامًا كبيرًا باعتباره جزءًا أساسيًا من ضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين، موضحًا أن التعاون مع معمل لندن يمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات الفنية للمعمل المصري، ودعم الجهود المبذولة للحصول على الاعتماد الدولي في أسرع وقت.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لجميع مراحل العمل داخل المعمل المصري، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو اللوجيستي، بما في ذلك تحديث الأجهزة ورفع كفاءة الكوادر وتطوير أساليب التشغيل وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ملف مكافحة المنشطات

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا متميزًا في مجال مكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة، وأن الحصول على الاعتماد الدولي سيشكل نقلة نوعية تعزز من مكانة الرياضة المصرية على المستوى العالمي.

