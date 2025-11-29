محامي رمضان صبحي يكشف خطوات الطعن أمام المحكمة الرياضية بعد "تحكيم المنشطات"

18 حجم الخط

أوضح الدكتور هاني زهران، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، أن موكله وطاقمه القانوني يعتزمون تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بحكم قضية المنشطات، التي أصدرتها مؤخرًا محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأضاف أن المسار القانوني الحالي يسمح للطعن على الحكم باعتباره “حكم تحكيمي”، على أن يصدر القرار النهائي من المحكمة السويسرية خلال فترة تتراوح ما بين شهرين إلى خمسة أشهر.

الدفاع: رمضان لم يُدان بتعاطي – التهمة متعلقة بإجراءات العينات فقط

أكد زهران أن الاتهام الموجه لصبحي لا يتعلق بتعاطي منشطات فعلي، بل بخلاف إداري/إجرائي متعلق بـ"المادة 2.2" من لائحة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إذ ورد أن العينة الأولى التي تم سحبها أثناء التمرين في أغسطس 2023 كانت "غير نمطية" — أي أن كثافتها لا تتطابق مع البول البشري العادي — وليس اتهامًا بالتخدير أو تعاطي مواد.

وأشار إلى أن العينة الثانية لـ لاعب بيراميدز، التي أُخذت بعد 45 دقيقة تقريبًا من الأولى، كانت "سلبية"، وهو ما دفع سابقًا إلى حكم بالبراءة في يوليو 2024 قبل أن تُعاد القضية عبر طعن “كاس”.

لماذا الطعن في قضية المنشطاتل رمضان صبحي؟ وما هي مآلات القضية؟

وأوضح: "في حال قبول المحكمة السويسرية الطعن من الناحية الشكلية، يُلغى حكم "كاس" ويُعاد النظر في القضية أو تُعتبر البراءة سارية، أما في حال رفض الطعن، فإن الحكم يظل نافذًا، وفي هذه الحالة ستكون مدة العقوبة 4 سنوات وفقًا للائحة المنشطات والمادة 2.2.

زهران أشار إلى أن الطعن سيتم وفق المواعيد القانونية تمامًا، وأنهم على ثقة من أن دفوع "إجراءات العينة وعدم وضوحها" تُشكل أساسًا قويًا للطعن.

موقف رمضان الحالي وتداعيات القرار

وأختتم: "حاليًا، رمضان صبحي — بحسب محاميه — يعيش حالة من التأهب القانوني والنفسي، مع متابعة مستمرة لقضية المنشطات بجانب قضيته الأخرى المتعلقة بالتزوير.

وأشار زهران إلى أن أسرته والنادي الأهلي وبيراميدز يراقبون الخطوات القانونية، منوهًا إلى أن النتيجة النهائية قد تضع حدًا لمسار القضية أو تؤدي إلى أسوأ العقوبات".

