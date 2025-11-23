وزيرة التضامن تختتم جولتها في الوادي الجديد بافتتاح "سكن الطالبات"

18 حجم الخط

اختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، جولتهم التفقدية بالمحافظة اليوم، بافتتاح مشروع ملحق جمعية التأهيل الاجتماعي بمركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يضم صالات لياقة بدنية وعيادات طبية ووحدات سكنية وتجارية.

وعقب الافتتاح، تفقدت الوزيرة معرض الحرف اليدوية والبيئية بالمركز كما التقت بمجموعة من الرائدات الريفيات، مشيدةً بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لدمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

من ناحية أخرى، افتتحت الوزيرة مقر سكن الطالبات المغتربات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وأشادت بمستوى تجهيز السكن والخدمات المصاحبة المتاحة.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن تقديره العميق لهذه الزيارة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز مشروعات الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، استقبلًا صباح اليوم، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها الأولى للمحافظة، يرافقها الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للإتصال الاستراتيجي والإعلام، والدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، قامت الوزيرة بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية المحلية. وشهدت الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

