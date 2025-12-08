الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

تفاصيل صادمة في واقعة إنهاء تاجر حياة والدته لشكه في سلوكها بالشيخ زايد

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إقدام تاجر على إنهاء حياة والدته بطريقة بشعة بعدما هشم رأسها بقطعة حديد لشكه فى سلوكها، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشريح الجثة بإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وأفادت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل السيدة المتوفية، وهو تاجر 40 سنة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوكها وقيامه بتحطيم رأسها بقطعة حديد، وزعم إخبار أحد الأشخاص له بوجود فيديوهات لوالدته على الإنترنت.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم يتعاطى المخدرات على فترات. 

 

تفاصيل إنهاء حياة أم على يد ابنها

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه تلقي العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر بلاغ بوجود جثة لسيدة داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقل العقيد إسلام سمير مفتش مباحث الشيخ زايد، والمقدم يوسف رشوان رئيس مباحث زايد ثان، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وعثر على جثمان سيدة عمرها 60 سنة مهشمة الرأس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

