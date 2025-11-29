المتحف المصري بالتحرير يعرض قناعًا ذهبيًا مذهلًا لحماية المومياوات في الحياة الآخرة

18 حجم الخط

يعرض المتحف المصري بالتحرير، قناعًا ذهبيًا مذهلً لمومياء اكتشف في موقع مير الأثري خلال أواخر القرن التاسع عشر.

يعود تاريخ هذا القناع إلى العصر الروماني، وهي فترة ازدهرت فيها الأقنعة الجنائزية كجزء حيوي من طقوس الدفن، وكانت هذه الأقنعة، التي غالبا ما تصنع من الكارتوناج المذهب أو الجص، توضع على وجه المومياء لتمثيل المتوفى وحمايته في رحلته إلى الحياة الآخرة.

ويعد هذا القناع مثالًا ساطعًا على الازدواج الثقافي والفني الذي ساد مصر تحت الحكم الروماني، حيث نجح الحرفيون ببراعة في دمج التقاليد المصرية القديمة مع التقنيات والتأثيرات الرومانية في التصوير والمواد، ويعد دليلا حيا على مهارة صناع تلك الحقبة وأهمية المعتقدات الجنائزية المشتركة بين المجتمعين المصري والروماني.

ويعد المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف المصري بالقاهرة عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تم إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902، وفي أبريل 2021 كان المتحف محط أنظار العالم حين ودع 22 مومياء ملكية لتنقل إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب.

