إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بـ15 مايو

حريق مطعم
حريق مطعم
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بمدينة 15 مايو، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم بمدينة 15 مايو


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين من الحريق اندلاع بمطبخ ومدخنة مطعم شهير بمدينة 15 مايو.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على جثة فتاة داخل حمام شقتها بمدينة 15 مايو، أن الوفاة طبيعة أثر إصابتها بحالة اختناق نتيجة تسريب غاز ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة 15 مايو

تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة داخل الحمام أثر إصابتها بحالة اختناق نتيجة تسريب غاز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وجود تسرب غاز أثناء الاستحمام وتوفيت الفتاة بالاختناق وتم غلق مصدر الغاز.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرتها والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

