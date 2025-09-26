نفذوا 5 عمليات.. ضبط عاطلين تخصص في سرقة الدراجات النارية بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" ونفذوا 5 عمليات بمدينة 15 مايو.



سرقة الدراجات النارية بمدينة 15 مايو

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط عاطلين –لهما معلومات جنائية بدائرة القسم لقيامهما بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزتهما (فرد خرطوش).



وبمواجهتهما أقرا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

