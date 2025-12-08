نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من 2025

18 حجم الخط

شهد الاقتصاد السعودي، معدلات نمو متسارعة خلال الربع الثالث من 2025، وصلت إلى 4.8% على أساس سنوي، بدعم من نمو القطاع النفطي بنحو 8.3%.

ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي

وسجل القطاع غير النفطي نموا قدره 4.3%، فيما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%، في حين زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها، وعلى أساس ربعي معدل موسميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدل نمو بلغ 11.9%، تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.4%، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث 2025.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي

وعلى جانب مكونات الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6%، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.6% على أساس ربعي، رغم ارتفاعه سنويا بنسبة 6.2%، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 18.4% سنويا، فيما زادت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، بينما تراجع النمو السنوي للقطاع بنسبة 4.3%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.