نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من 2025

شهد الاقتصاد السعودي، معدلات نمو متسارعة خلال الربع الثالث من 2025، وصلت إلى 4.8% على أساس سنوي، بدعم من نمو القطاع النفطي بنحو 8.3%.

ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي

وسجل القطاع غير النفطي نموا قدره 4.3%، فيما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%، في حين زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها، وعلى أساس ربعي معدل موسميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدل نمو بلغ 11.9%، تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.4%، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث 2025.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي

وعلى جانب مكونات الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6%، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.6% على أساس ربعي، رغم ارتفاعه سنويا بنسبة 6.2%، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

للمرة الثانية خلال 3 أشهر، صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

وزير الاقتصاد السعودي: أتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال 2025

وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 18.4% سنويا، فيما زادت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، بينما تراجع النمو السنوي للقطاع بنسبة 4.3%.

