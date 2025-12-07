هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ وزير الإسكان يكشف مفاجأة عن الأسعار

18 حجم الخط

أسعار العقارات، حسم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الجدل الدائر حول وجود "فقاعة عقارية" في السوق المصري، مؤكدًا أن هذا الطرح غير صحيح، وأن القطاع العقاري ما زال مدفوعًا بطلب حقيقي ومتزايد على الوحدات السكنية.

الطلب الحقيقي على الإسكان يمنع تكوّن الفقاعة العقارية

وأوضح وزير الإسكان، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن المواطن المصري ينظر إلى العقار باعتباره أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وربحية، وهو ما يخلق طلبًا قويًا ومستمرًا على شراء الوحدات.

وأشار إلى أن بعض المتغيرات الاقتصادية قد تؤثر بشكل طفيف على حجم الطلب، لكنها لا تمس جذوره ولا قدرته على الحفاظ على توازن السوق.

تنوع المنتج العقاري يلبّي مختلف شرائح المجتمع

وأكد الشربيني أن السوق المصري يشهد تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، سواء من حيث المساحات أو الفئات السعرية أو أنماط التطوير، ما يتيح للمواطنين خيارات واسعة تتناسب مع قدرتهم الشرائية واحتياجاتهم السكنية.

وزير الإسكان: أسعار العقارات مستقرة.. ومعدلات الزيادة أصبحت ثابتة دون قفزات

وشدد الوزير على أن أسعار العقارات في مصر مرتبطة بشكل مباشر بـ العلاقة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق أصبح أكثر استقرارًا في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن معدلات ارتفاع الأسعار أصبحت متوازنة وثابتة، بعيدًا عن القفزات الحادة التي شهدتها فترات سابقة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على صحة السوق.

وزير الإسكان: أسعار العقار لن تنخفض.. لكن السوق يشهد حالة من الثبات

وأوضح وزير الإسكان أن أسعار العقارات لن تشهد انخفاضًا، نظرًا لارتفاع تكلفة البناء والطلب المستمر، لكنها في الوقت نفسه تمر بفترة "ثبات نسبي" يعطي المشترين قدرة أكبر على التخطيط واتخاذ القرار.

تيسيرات في السداد حتى 12 سنة لتخفيف العبء على المواطنين

وفي سياق دعم القدرة الشرائية، أشار الوزير إلى وجود تسهيلات كبيرة في نظم السداد بمشروعات الدولة والقطاع الخاص، تصل إلى 12 سنة، مما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحفيز حركة البيع والشراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.