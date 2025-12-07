الإثنين 08 ديسمبر 2025
وزير الإسكان يكشف تطورات جديدة في ملف الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تطورات جديدة في ملف الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت تنبض بالحياة على أرض الواقع، موضحًا أن الحي الحكومي ساهم في خلق فرصة حقيقية للمواطنين للانتقال والعيش داخل العاصمة.

وأشار وزير الإسكان خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: إلى أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا، لكنها اليوم أصبحت واقعًا كامل الخدمات، مضيفًا: "أتيت من العاصمة الآن، وقد نقلت أسرتي وأولادي للعيش هناك، كما نقل العديد من الوزراء والموظفين حياتهم بالكامل، لأن كل الخدمات والاحتياجات متوفرة بشكل متكامل."

 

قفزة غير مسبوقة في مشروعات الصرف الصحي: من 12% إلى 70% في الريف و97% في الحضر

واستعرض الوزير الشربيني الطفرة الكبيرة في خدمات الصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تغطية الريف المصري من 12% فقط إلى 70%، بينما وصلت نسبة التغطية في الحضر إلى 97%، وهو ما يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

لا نية لبيع منطقة وسط البلد: موقف حكومي ثابت يحافظ على القيمة التاريخية

حسم الوزير الجدل الدائر حول مستقبل منطقة وسط القاهرة، مؤكدًا بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لبيع منطقة وسط البلد، في إطار توجه الدولة للحفاظ على هويتها التراثية وطابعها المعماري الفريد.

ملف الإيجار القديم: خطة منهجية شاملة بعد دعم البرلمان والرئيس السيسي

واستعرض وزير الإسكان ملامح خطة التعامل مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك منهجية واضحة يجري تنفيذها بدعم من البرلمان ورئيس الجمهورية الذي أولى هذا الملف أولوية خاصة.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة خاصة للإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مع إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين. وتوجد المنصة حاليًا في مرحلة جمع الطلبات، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الشهر الجاري.

تنسيق موسّع بين الوزارات لإتاحة بدائل سكنية مناسبة جغرافيًا ونوعيًا

وتابع: بعد انتهاء مرحلة استقبال الطلبات، تبدأ عملية تنسيق موسعة بين وزارة الإسكان وكل من وزارة العدل ووزارة التأمينات ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تحديد البدائل السكنية المناسبة لكل مستأجر من حيث الموقع والنمط العمراني، وبما يتوافق مع طبيعة كل حالة.

وحدات بإيجار مدعوم أو تمويل عقاري أو تملك نهائي: خيارات متعددة لمستأجري الإيجار القديم

وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن مناسب لكل من يحتاجه من مستأجري الإيجار القديم، سواء من خلال وحدة سكنية بإيجار مدعوم، أو وحدات بنظام التمويل العقاري، أو وحدات قابلة للتملك النهائي بعد سداد الأقساط المتفق عليها.

مرحلة البحث الميداني لطلبات وحدات الإيجار القديم تبدأ قريبًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أشار الوزير إلى أنه فور الانتهاء من مرحلة التقديم الإلكترونية، ستبدأ وزارة الإسكان في مرحلة البحث والاستعلام الميداني، لضمان وصول الحلول السكنية المناسبة لكل مستأجر مستحق، ولتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات البديلة.

