65 ألف جنيه للمتر في "زايد الجديدة"، زيادات تاريخية في أسعار العقارات بهذه المدن



قفزات سعرية غير مسبوقة ضربت قطاع العقارات في المدن العمرانية الجديدة خلال عامي 2023 و2024.

وأرجع التقرير السنوي لعقار ماب، هذه الطفرات الحادة إلى مزيج من العوامل الاقتصادية، أبرزها تآكل القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع تكاليف مواد البناء، بالتزامن مع دخول وثقل كبار المطورين العقاريين إلى هذه الأسواق، ما عزز من زخم الطلب الاستثماري والسكني بشكل

لافت.

تصدرت زايد الجديدة قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا، مسجلةً أعلى زيادة في متوسط سعر المتر بنسبة 241% خلال العامين الماضيين، ليصل إلى ما يتجاوز 65 ألف جنيه مصري في عام 2024. ويشير هذا الأداء إلى ثقة استثمارية عالية في المنطقة وقوة المشروعات المنفذة.



كما شهدت مستقبل سيتي ارتفاعًا مشابهًا، حيث وصل سعر المتر إلى حوالي 65–70 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في أسعار المواد الخام، والتي تجاوزت 40% بعد التعويم، إضافة إلى الحضور النوعي للمطورين الكبار.



وفي مؤشر على الجاذبية الفورية، أظهر التقرير أن التجمع السادس بدأ متوسط سعر المتر فيها عند مستوى مرتفع بلغ 61,538 جنيهًا، وهو رقم يضاهي مستويات التسعير في مناطق الصفوة مثل زايد الجديدة والمستقبل سيتي، ما يؤكد جاذبيتها القوية للمستثمرين منذ الطرح الأولي.

في غرب القاهرة، سجلت حدائق أكتوبر زيادة قوية قاربت 240% في العامين الماضيين، لتصل أسعار المتر إلى نحو 28–30 ألف جنيه. وتستمر هذه المنطقة في استهداف الشرائح المتوسطة والعليا الباحثة عن بيئة سكنية منظمة غرب العاصمة.



في المقابل، سجلت هليوبوليس الجديدة وتيرة ارتفاع أبطأ، وصلت فيها الأسعار إلى حوالي 12–13 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس اختلافًا في طبيعة وحجم المشروعات مقارنة بباقي مناطق شرق القاهرة.



أكد التقرير أن هذه الطفرات السعرية هي نتاج مباشر لـ "مزيج من المتغيرات الاقتصادية الكلية وزخم المطورين الاستراتيجيين" الذين أضافوا قيمة مضافة للسوق. وقد استندت نتائج التقرير إلى تحليل دقيق لبيانات أكثر من 1.5 مليون مستخدم وزائر شهريًا لمنصة وتطبيق "عقارماب"، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تضم 400 ألف عقار معروض، واستبيانات معمقة شارك فيها مئات المطورين والمسوقين العقاريين. وتؤكد هذه النتائج التزام "عقارماب" بتوفير بيانات دقيقة وتحليلات معمقة لدعم المستثمرين والأفراد في اتخاذ القرارات العقارية المستنيرة، وتعزيز مكانتها كـ مرجع أساسي موثوق للمعلومات العقارية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.