مي فاروق وهاني شاكر يجتمعان في حفل غنائي بدبي

أعلنت المطربة مي فاروق عن استعدادها لإحياء حفل غنائي بـ أوبرا دبي، رفقة المطرب هاني شاكر، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة، حيث نشرت بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكدت أن الحفل سيقام يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري.

وتغني مي فاروق عددا من أغانيها، بجانب بعض الأغنيات لكبار نجوم الطرب المصري والعربي.

حفل مي فاروق بموسم الرياض

وكانت الفنانة مي فاروق، أشعلت النسخة الجديدة من مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء ساحرة من الطرب الأصيل.

احتضن مسرح أبو بكر سالم أمسية استثنائية بعنوان "ليالي الفنون الخالدة"، بتنظيم من شركة بنش مارك، وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وسط مشاركة النجوم مي فاروق، ونور مهنا، وفؤاد زبادي.

جمهور موسم الرياض

وقدمت الفنانة مي فاروق خلال الحفل أداءً رائعًا أدهش الحاضرين وأعاد للأذهان سحر الطرب العربي الكلاسيكي.

واستجابت مي فاروق لرغبة الجمهور وغنت “ألف ليلة وليلة” لكوكب الشرق أم كلثوم وسط “سلطنة” جمهور موسم الرياض الذي أشاد بأدائها وسحر صوتها.

كما ألهبت مي فاروق جمهورها بعد أدائها أغنية "اسأل روحك" لأم كلثوم بدون موسيقى بإحساس رائع أذهل الحاضرين.

وعبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بصوت مي فاروق، حيث كتب أحدهم: "أميرة الأميرات قيثارة الشرق مي فاروق لقد رأيت الزمن الجميل فيكِ الكبار يستعيدوا شبابهم عند سماع صوتك فيه نغم اخر غير النغم الموسيقى أنتِ إضافة للغناء".

كما عبرت معجبة عن حبها للمطربة وعلقت قائلة: "كانت رائعة النهارده في كل أغانيها خصوصًا قارئة الفنجان وحلف القمر حقيقي سلطانة".

