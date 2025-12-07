الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي فاروق وهاني شاكر يجتمعان في حفل غنائي بدبي

مي فاروق
مي فاروق
18 حجم الخط

أعلنت المطربة مي فاروق عن استعدادها لإحياء حفل غنائي بـ أوبرا دبي، رفقة المطرب هاني شاكر، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة، حيث نشرت بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكدت أن الحفل سيقام يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري.

وتغني مي فاروق عددا من أغانيها، بجانب بعض الأغنيات لكبار نجوم الطرب المصري والعربي.

حفل مي فاروق بموسم الرياض

وكانت الفنانة مي فاروق، أشعلت النسخة الجديدة من مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء ساحرة من الطرب الأصيل.

احتضن مسرح أبو بكر سالم أمسية استثنائية بعنوان "ليالي الفنون الخالدة"، بتنظيم من شركة بنش مارك، وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وسط مشاركة النجوم مي فاروق، ونور مهنا، وفؤاد زبادي. 

جمهور موسم الرياض

وقدمت الفنانة مي فاروق خلال الحفل أداءً رائعًا أدهش الحاضرين وأعاد للأذهان سحر الطرب العربي الكلاسيكي.

واستجابت مي فاروق لرغبة الجمهور وغنت “ألف ليلة وليلة” لكوكب الشرق أم كلثوم وسط “سلطنة” جمهور موسم الرياض الذي أشاد بأدائها وسحر صوتها.

كما ألهبت مي فاروق جمهورها بعد أدائها أغنية "اسأل روحك" لأم كلثوم بدون موسيقى بإحساس رائع أذهل الحاضرين.

وعبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بصوت مي فاروق، حيث كتب أحدهم: "أميرة الأميرات قيثارة الشرق مي فاروق لقد رأيت الزمن الجميل فيكِ الكبار يستعيدوا شبابهم عند سماع صوتك فيه نغم اخر غير النغم الموسيقى أنتِ إضافة للغناء".

كما عبرت معجبة عن حبها للمطربة وعلقت قائلة: "كانت رائعة النهارده في كل أغانيها خصوصًا قارئة الفنجان وحلف القمر حقيقي سلطانة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مى فاروق هاني شاكر أبرز حفلات رأس السنة المطربة مي فاروق

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads