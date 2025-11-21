بموسيقى وبدون، مي فاروق تطرب جمهور موسم الرياض بمهرجان الغناء بالفصحى (فيديو)

18 حجم الخط

أشعلت الفنانة مي فاروق، النسخة الجديدة من مهرجان الغناء بالفصحى الذي يقام في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء ساحرة من الطرب الأصيل.

احتضن مسرح أبو بكر سالم أمسية استثنائية بعنوان "ليالي الفنون الخالدة"، بتنظيم من شركة بنش مارك، وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وسط مشاركة النجوم مي فاروق، ونور مهنا، وفؤاد زبادي.

وقدمت الفنانة مي فاروق خلال الحفل أداءً رائعًا أدهش الحاضرين وأعاد للأذهان سحر الطرب العربي الكلاسيكي.

واستجابت مي فاروق لرغبة الجمهور وغنت “ألف ليلة وليلة” لكوكب الشرق أم كلثوم وسط “سلطنة” جمهور موسم الرياض الذي أشاد بأدائها وسحر صوتها.

كما ألهبت مي فاروق جمهورها بعد أدائها أغنية "اسأل روحك" لأم كلثوم بدون موسيقى بإحساس رائع أذهل الحاضرين.

وعبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بصوت مي فاروق، حيث كتب أحدهم: "أميرة الأميرات قيثارة الشرق مي فاروق لقد رأيت الزمن الجميل فيكِ الكبار يستعيدوا شبابهم عند سماع صوتك فيه نغم اخر غير النغم الموسيقى أنتِ إضافة للغناء".

كما عبر معجبة عن حبها للمطربة وعلقت قائلة: "كانت رائعة النهارده في كل أغانيها خصوصًا قارئة الفنجان وحلف القمر حقيقي سلطانة".

وفي الفقرة الثانية من الحفل أطل الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانة السورية فايا يونان، حيث قدم كل منهما مجموعة من الأغاني الطربية المميزة.

وكتب إحدى المتابعات: طيلة الحفلة وعيوني تلمع وطربانة.. روعة الحفل والغناء والصوت.

وجاء الحفل في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، ليجمع بين الطرب الأصيل والعروض الحديثة، مساهمًا في تعزيز حضور اللغة العربية الفصحى على المسرح وإيصالها لجمهور واسع بطريقة إبداعية وترفيهية.

