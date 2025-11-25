قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجا تدريبيا لواضعي الامتحانات في العلوم العربية بكافة المحافظات

18 حجم الخط

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، البرنامج التدريبي المتخصص «معايير الورقة الامتحانية والوزن النسبي في العلوم العربية»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالارتقاء بمنظومة الامتحانات وتحسين كفاءة واضعيها، ويستمر البرنامج، المُقام بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، حتى الخميس 27نوفمبر 2025.

أسس إعداد الورقة الامتحانية وضوابط صياغة السؤال الجيد

وقد شهد اليوم الأول مشاركة علمية رفيعة؛ حيث قدّم الشيخ علي خليل، رئيس القطاع الأسبق، الجلسة الافتتاحية متناولًا أسس إعداد الورقة الامتحانية وضوابط صياغة السؤال الجيد، فيما تناول الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، في الجلسة التالية أبرز الأخطاء الشائعة في إعداد امتحانات العلوم الشرعية وطرق تفاديها.



وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن البرنامج جاء استجابة لاحتياجات واقعية رصدها القطاع خلال المتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن مخرجات التدريب ستنعكس مباشرة على مستوى الامتحانات خلال الأعوام المقبلة، من خلال الالتزام بالمعايير المعتمدة ورفع كفاءة المشاركين.



من جانبه، أوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بالقطاع، أن البرنامج يعتمد على الجانب العملي بصورة أكبر من الجانب النظري، حيث يقوم كل متدرب بإعداد نموذج عملي لجدول المواصفات في تخصصه، بما يضمن امتلاك مهارة التطبيق المباشر عند إعداد الامتحانات العربية بمختلف المراحل.



خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الامتحانات والتقويم

ويُعقد البرنامج تحت إشراف د. أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، فيما أوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الامتحانات والتقويم، بما يسهم في كشف المستوى الحقيقي للطلاب، وتحسين جودة العملية التعليمية في مختلف مراحل التعليم الأزهري.

