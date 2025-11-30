الأحد 30 نوفمبر 2025
اقتصاد

الجزائر ترفع الحد الأدنى للأجور والإعانات لمواجهة الغلاء وتحديات البطالة

الجزائر
الجزائر
أعلنت الرئاسة الجزائرية عن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، الذين يتجاوز عددهم 44 مليون نسمة، وذلك في إطار سياسة دعم القدرة الشرائية.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

وقرر مجلس الوزراء الجزائري، زيادة الحد الأدنى للأجور من 20,000 دينار إلى 24,000 دينار (ما يعادل 184 دولارا)، بحسب وكالة بلومبرج.

كما قرر الموافقة على رفع قيمة منحة البطالة من 15,000 دينار إلى 18,000 دينار (ما يعادل 138 دولارًا).

مراجعة شروط المنحة

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة آليات صرف منحة البطالة، على أن تكون لمدة عام واحد قابلة للتمديد إلى عامين وفق شروط محددة. 

ونفى بيان مجلس الوزراء الجزائري بشكل قاطع ما تم ترويجه سابقا حول تجديد استحقاق الإعانة كل 6 أشهر، كما أعلن المجلس عن نيته دراسة رفع منح المعاشات والتقاعد في اجتماعه المقبل.

سياق اقتصادي واجتماعي

تعد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، من أوائل الدول الأفريقية التي أطلقت برنامجا دائما لإعانات البطالة، وتواجه البلاد تحديات على هذا الصعيد، حيث بلغ عدد المؤهلين للحصول على الإعانات حوالي 580 ألف باحث عن عمل في مارس 2024.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 26%، وفقا لتقارير أممية، وتصل النسبة إلى 91% بين الشابات.

لمواجهة هذه التحديات، تتبنى الحكومة سياسات دعم واسعة تشمل الطاقة والغذاء والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية.

إصدار أول صكوك سيادية

في إطار تعزيز الموارد المالية، تخطط الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار، مضمونة بمحفظة من الأصول العقارية الحكومية.

