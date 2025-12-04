سفير الجزائر يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

18 حجم الخط

حل السفير محمد سفيان براح سفير الجزائر في القاهرة ضيفًا علي برنامج (عالم المعرفة) الذي يقدمه الدكتور عمرو مبروك علي موجات إذاعة البرنامج الأوروبي.

تحدث السفير الجزائري عن متانة العلاقات بين مصر والجزائر منذ عصر التحرر الوطني وإلي الآن.

وقال الكاتب أحمد المسلماني: إن العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون هي علاقه صداقة وتعاون من أجل صالح البلدين، وهي امتداد للعلاقات المصرية الجزائرية في عهد قادة الاستقلال.

استديو نجيب محفوظ

قبيل اللقاء زار سفير الجزائر استديو نجيب محفوظ، والذي يري النيل والأهرامات معًا. وكان في استقبال ضيف ماسبيرو الأستاذ محمد إبراهيم رئيس التليفزيون.

وقد أهدي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم للضيف الجزائري، وأشاد بالعلاقات المميزة بين الشعبين الشقيقين.

وفي وقت سابق استعرض الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطوات تطوير ماسبيرو التي شهدتها الفترة الماضية.



اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير ماسبيرو

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد عمران، وبحضور ياسر جلال، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، المخرج خالد جلال، الكاتبة أمينة النقاش، والدكتور ياسر عبد العزيز.

خطوات تطوير ماسبيرو

وأشار المسلماني، إلى أن خطوات التطوير الـ 33 في 2025 في ماسبيرو، على النحو التالي:

• إلغاء إعلانات إذاعة القرآن الكريم

• انطلاق إذاعة النيل للأخبار

• انطلاق إذاعة دراما إف إم

• عودة مسرح التليفزيون

• انطلاق مركز ماسبيرو للدراسات

• عودة القناة الأولى والفضائية

• أكاديمية ماسبيرو

• إحياء تراث الليث بن سعد

• وسام ماسبيرو

• إطلاق قنوات ماسبيرو الرقمية

• متحف ماسبيرو

• مبادرة نخبة ماسبيرو

• وثائقيات ماسبيرو

• فرقة ماسبيرو المسرحية

• استديو نجيب محفوظ

• عودة كتاب ماسبيرو

• استديو ماسبيرو النهرى

• رقمنة أرشيف ماسبيرو

• تلفزة الإذاعات الموجهة

• صالون ماسبيرو الثقافي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.