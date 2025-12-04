الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سفير الجزائر يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو
18 حجم الخط

حل السفير محمد سفيان براح سفير الجزائر في القاهرة ضيفًا علي برنامج (عالم المعرفة) الذي يقدمه الدكتور عمرو مبروك علي موجات إذاعة البرنامج الأوروبي.

تحدث السفير الجزائري عن متانة العلاقات بين مصر والجزائر منذ عصر التحرر الوطني وإلي الآن.

وقال الكاتب أحمد المسلماني: إن العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون هي علاقه صداقة وتعاون من أجل صالح البلدين، وهي امتداد للعلاقات المصرية الجزائرية في عهد قادة الاستقلال.

 

استديو نجيب محفوظ

 

قبيل اللقاء زار سفير الجزائر استديو نجيب محفوظ، والذي يري النيل والأهرامات معًا. وكان في استقبال ضيف ماسبيرو الأستاذ محمد إبراهيم رئيس التليفزيون.

 

وقد أهدي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم للضيف الجزائري، وأشاد بالعلاقات المميزة بين الشعبين الشقيقين.

 

 

وفي وقت سابق استعرض الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطوات تطوير ماسبيرو التي شهدتها الفترة الماضية.


اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير ماسبيرو

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد عمران، وبحضور ياسر جلال، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، المخرج خالد جلال، الكاتبة أمينة النقاش، والدكتور ياسر عبد العزيز.

 

خطوات تطوير ماسبيرو 

وأشار المسلماني، إلى أن خطوات التطوير الـ 33 في 2025 في ماسبيرو، على النحو التالي:
• إلغاء إعلانات إذاعة القرآن الكريم
• انطلاق إذاعة النيل للأخبار
• انطلاق إذاعة دراما إف إم
• عودة مسرح التليفزيون
• انطلاق مركز ماسبيرو للدراسات
• عودة القناة الأولى والفضائية
• أكاديمية ماسبيرو
• إحياء تراث الليث بن سعد
• وسام ماسبيرو
• إطلاق قنوات ماسبيرو الرقمية
• متحف ماسبيرو
• مبادرة نخبة ماسبيرو
• وثائقيات ماسبيرو
• فرقة ماسبيرو المسرحية
• استديو نجيب محفوظ
• عودة كتاب ماسبيرو
• استديو ماسبيرو النهرى
• رقمنة أرشيف ماسبيرو
• تلفزة الإذاعات الموجهة
• صالون ماسبيرو الثقافي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزائر ماسبيرو أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اخبار ماسبيرو

مواد متعلقة

بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، رئيس الوطنية للإعلام يستعرض خطة تطوير ماسبيرو

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

قائمة سيدات سلة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads