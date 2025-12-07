رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل تشن حرب استنزاف ولسنا في وضعية سلام

18 حجم الخط

قال نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الأحد: إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم منذ نحو عام.

إسرائيل تشن حرب استنزاف

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل تشن حرب استنزاف وبالتالي لسنا في وضعية سلام، مضيفًا: البيان الوزاري أعاد التذكير بالتزام لبنان بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: ما يتم النقاش بشأنه يجري عبر الآلية الخماسية لمراقبة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، متابعًا: كان على إسرائيل أن تنسحب قبل 10 أشهر من كل الأراضي التي احتلتها لكنها لم تفعل.

نواف سلام: نسعي لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

واستكمل: لا أعتقد أن هناك ضرورة أمنية لبقاء القوات الإسرائيلية في النقاط التي احتلتها بالجنوب، كما أوضح أن الإصلاحات هي إحدى ركيزتي حكومتنا إضافة لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بصورة شبه يومية، لكنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما حصل بشأن الانتخابات البلدية.

واختتم رئيس الوزراء اللبناني حديثه قائلا : ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما فعلنا بشأن الانتخابات البلدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.