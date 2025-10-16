وزير الخارجية يستعرض مع وسائل الإعلام الأجنبية جهود مصر في إنهاء حرب غزة وقمة شرم الشيخ للسلام

سلسلة لقاءات إعلامية لوزير الخارجية مع وسائل الإعلام الأجنبية لاستعراض جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام.

أجرى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج سلسلة من اللقاءات مع وسائل الإعلام الأجنبية لاستعراض جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم 13 أكتوبر 2025، حيث استضافته الإعلامية "كريستيان أمانبور" على قناة CNN.

وشارك في برنامج Face the Nation على قناة CBS الأمريكية الذي يعد أحد أبرز البرامج السياسية بالولايات المتحدة، كما استضافته الإعلامية "بيكي أندرسون" على قناة CNN، فضلًا عن إجرائه حوارًا مطولًا مع وكالة "أسوشيتد برس".



أكد وزير الخارجية أهمية القمة التاريخية في شرم الشيخ، والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى ما مثلته من علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار بالمنطقة، وما دشنته من فصل جديد في مساعي دعم السلام بالشرق الأوسط. كما استعرض مواقف مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي حيال التطورات الجارية في قطاع غزة والمنطقة.

كما تطرق إلى رؤية مصر حيال عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة في قطاع غزة والترتيبات الأمنية، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستعرض أيضًا خطط إعادة الإعمار في غزة، مشيرًا إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.



كما نوه وزير الخارجية بالدور الريادي الذي اضطلعت به مصر على صعيد نجاح المفاوضات بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مشددًا على استمرار سعيها الحثيث من أجل تخفيف التداعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة، وعملها على مضاعفة الجهد لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية.

ووجه وزير الخارجية الدعوة لكافة أعضاء المجتمع الدولي للإسهام بصورة ملموسة في جهود إحلال السلام في المنطقة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود إمداد المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة من خلال منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم خطط وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، والتي تعد مكونًا رئيسيًا على صعيد استعادة السلم والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة.

