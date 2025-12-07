كأس العرب، سيناريوهات تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي

18 حجم الخط

سقط منتخب مصر، في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي، بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب

ويمتلك المنتخب الوطني أكثر من سيناريو من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

ويتأهل منتخب مصر مباشرة للدور ربع النهائي حال حقق الفوز على منتخب الأردن في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

كما يضمن التعادل تأهل منتخب مصر أيضا شريطة تعادل منتخبي الكويت والإمارات في المباراة المقررة بينهما في الجولة الثالثة.

ماذا فعل منتخبا مصر والإمارات في الجولة الأولى ؟

كان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطتين

الثالث: الإمارات - نقطة واحدة

الرابع: الكويت - نقطة واحدة

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الأخيرة مع منتخب الأردن متصدر المجموعة، فيما يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب الكويت متذيل المجموعة

