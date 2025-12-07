الأحد 07 ديسمبر 2025
سياسة

حزب إرادة جيل يعقد اجتماعات بشأن المراحل المتبقية من انتخابات مجلس النواب

حزب ارادة جيل،فيتو
حزب ارادة جيل،فيتو
أعلن النائب تيسير مطر، رئيس  حزب "إرادة جيل" وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن الحزب سيعقد اجتماعات عاجلة، لوضع إجراءات حاسمة بشأن المراحل المتبقية من انتخابات مجلس النواب 2025.

 

ضرورة التصدي لكل محاولات العبث بالاستحقاقات الانتخابية

 

وأوضح مطر، أن الاجتماعات تأتي في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها العملية الانتخابية، مؤكدًا ضرورة التصدي لكل محاولات العبث بالاستحقاقات الانتخابية، مضيفا: "هناك أشخاص يزعمون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، لكنهم في الواقع يعملون لمصالحهم الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب الوطن".

 

المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التضحية بالمصالح الشخصية ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر

 

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التضحية بالمصالح الشخصية ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، مؤكدًا أن "هناك من يسعى لإدخال لتحقيق مصالح ضيقة علي حساب الوطن تحت أسم دعم "الهندسة الانتخابية" وهو أمر مرفوض تماما.

 

أهمية استعادة روح ثورة 30 يونيو

 

وشدد مطر على أهمية استعادة روح ثورة 30 يونيو، باعتبارها لحظة تاريخية تمثل الوحدة الوطنية ورفض الفوضى، مضيفًا: "علينا جميعًا أن نعمل من أجل عبور مصر إلى بر الأمان، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأكد رئيس "إرادة جيل" أن الحزب سيظل يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، داعيًا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في مراقبة المراحل القادمة لضمان احترام إرادة الشعب وممارسة الديمقراطية بشكل سليم.

