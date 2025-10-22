أثار جدلا واسعا، إلهام شاهين توضح حقيقة فيديو الضحك مع هالة صدقي في مهرجان الجونة

كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة المقطع المتداول لها خلال ندوة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي ظهرت فيه تضحك مع الفنانة هالة صدقي أثناء حديث الفنانة لبلبة، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إلهام شاهين في تصريحاتها إن الحوار بيني وبين هالة كان بسيط جدًا ومش المفروض أقول كنا بنتكلم في إيه، بس الحقيقة إني كنت بقولها إني مش قادرة وعايزة أروح الحمام، فقاتلي هزار اعمليها مكانك وضحكنا، وكنت بشاور ليسرا عشان نخلص الندوة".

وأضافت: "لبلبة حبيبتي وصاحبتي من سنين طويلة، والموضوع مالوش أي علاقة بيها، الضحك كان بسبب موقف كوميدي بيني وبين هالة، وهي دايمًا بتقول قفشات تضحك".

واختتمت إلهام حديثها مؤكدة أن ما حدث كان موقفًا عفويًا وطريفًا لا أكثر، وأنها تحترم لبلبة وتعتز بعلاقتها بها التي تمتد لسنوات طويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.