تكريم خاص لهالة صدقي بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

كشفت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، عن تكريم الفنانة الكبيرة هالة صدقي في حفل افتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل بالأعمال الدرامية المميزة في السينما والتليفزيون.

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

قدمت الفنانة هالة صدقي أكثر من 175 عملًا في مختلف مجالات الفن، شملت السينما والتلفزيون والمسرح، لتثبت مكانتها الكبيرة في الوسط الفني.

ومن أبرز أعمالها السينمائية والتلفزيونية التي تركت أثرًا واضحًا في مشوارها الفني: الهروب، يادنيا ياغرامي، فخ الجواسيس، هي فوضى، رد فعل، ماتيجي نرقص، إسكندرية نيويورك، نحب عيشة الحرية، إحنا أصحاب المطار، تفاحة، شروع في قتل، جريمة في الأعماق، والستات، بالإضافة إلى غزو الأرانب، وغيرها من الأعمال التي أضافت لرصيدها الفني الكثير.

الفنانة هالة صدقي

أعربت هالة صدقي عن تقديرها لإدارة المهرجان معربة عن سعادتها بالتكريم في محافظة السويس الباسلة وبين جمهورها من السوايسية، موضحة أن المهرجان حقق منذ إنطلاقة خطوات مهمة في تأسيس صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق.

وأشارت إلى أن هذه النوعية من الأفلام إنتشرت عالميا خلال السنوات الأخيرة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق الكثير منها جوائز من مهرجانات عالمية.

من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان، أن تكريم الفنانة هالة صدقي هو تكريم لواحدة من أهم الفنانات اللاتي حققن نجاحات عديدة في كل الألوان الدرامية من كوميديا وتراجيديا وأضافت لكل شخصية جسدتها ملامح خاصة بها.

وأشار إلى أن المهرجان يحرص في برنامج تكريماته إختيار فنانين أثروا الشاشة بالأعمال والأدوار الناجحة.

بدوره أوضح زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان، أن المهرجان سيحتفي بهالة صدقي عقب تكريمها بحفل الإفتتاح وينظم ماستر كلاس تتحدث فيه عن مشوارها الفني وترصد خلاله لأبرز المحطات فيه وأهم المخرجين الذين ساهموا في تشكيل شخصيتها الفنية.

وأضاف: إن تكريم هالة صدقي هو تكريم لجيل من المبدعات في مجال التمثيل بدأ مشواره خلال فترة الثمانينات وقدمن روائع سينمائية وتليفزيونية خالدة.

