لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي، شروط الحصول على تأشيرة الحج (مستند)

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخصيص عدد من تأشيرات الحج للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها بموسم الحج لهذا العام ١٤٤٧ هجريا.

ووجهت الوزارة خطاب رسمي لرؤساء الجامعات طالبتهم خلاله بالإعلان عن التأشيرات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام بالجامعة بملء بياناتهم على الرابط المخصص لذلك.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين بأداء الفريضة.

شروط الحصول على تأشيرة الحج بوزارة التعليم العالي

حدد خطاب الوزارة الشروط الواجب توافرها في الراغب في الحصول على تأشيرة للحج من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات او العاملين وجاءت كالتالي:

لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، والاستطاعة الصحية للحاج على أداء المناسك. لم يتقدم للحج هذا العام بأي جهة أو شركة أخرى. تقدم الطلبات وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. لا تقل مدة صلاحية جواز السفر المميكن عن عام بدءًا من تاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ أن لا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما. أن يكون مصري كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك. بالنسبة للمتقدمين الراغبين في اصطحاب الزوجة أو الزوج يجب أن يكونوا أيضًا من العاملين بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها. إقرار بالحالة الصحية يتضمن عدم وجود أمراض (بالقلب والرئتين والكبد والكلى والأمراض النفسية والعصبية والسرطان وحالة السمنة المفرطة). يسمح بالتقسيط النقدي مع الشركة على أربعة أقساط (تقسيط مباشر) أو على ستة أقساط شهرية بالفيزا. مرفق بيان بالبرامج وأسعارها، ويتم اختيار البرنامج الذي يراه المتقدم مناسبًا له. على أن يقوم المرشح بملء البيانات الموضحة بالرابط بعاليه في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤. وسوف يتم إخطار سيادتكم بموعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام.

يمكن الاطلاع على نتيجة القرعة من هنـــا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.