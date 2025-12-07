وكيل الشباب بالدقهلية يتفقد الانضباط وتحسين الخدمات بمركز شباب أوليلة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم جولة ميدانية تفقدية بمركز شباب أوليلة بميت غمر للوقوف على مستوى الأداء وتنفيذ الفعاليات المقدمة للنشء والشباب بالمركز.

جولة ميدانية لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية لمتابعة الانضباط وتحسين الخدمات بمركز شباب أوليلة

في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمتابعة سير العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

تفعيل الأنشطة داخل مراكز الشباب

وشملت الجولة متابعة انتظام سير العمل داخل المركز، والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، ومراجعة تفعيل الأنشطة داخل صالة الأنشطة وصالة البلياردو وترابيزة تنس الطاولة، بالإضافة إلى التأكد من توافر الإيصالات الرسمية.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الحفاظ على النظافة الداخلية والخارجية للمبنى، ورفع العلم أعلى المركز، والاهتمام باليافطة التعريفية لضمان ظهور المركز بالمظهر الذي يليق بالجمهور المتردد على المركز.

توسيع قاعدة الأنشطة داخل المركز

كما شدد على أهمية توسيع قاعدة الأنشطة داخل المركز، واستحداث برامج نوعية تستهدف فئات مختلفة من الشباب، مع التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية لضمان تقديم خدمات فعّالة وجاذبة تحقق رؤية الدولة في دعم النشء وتطوير مهاراتهم.

آراء الشباب هي محور الارتكاز في تطوير خدمات مراكز الشباب

وخلال الزيارة، استمع الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل شباب الدقهلية، لعدد من العاملين بالمركز حول سير العمل واحتياجاتهم، مؤكدًا أن آراء الشباب هي محور الارتكاز في تطوير خدمات مراكز الشباب، كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالقواعد الإدارية المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب، ووجه بضرورة الانضباط في مواعيد العمل وتقديم الخدمات وتوثيق الأنشطة ورفع الأنشطة على صفحة المركز وفق النظام الإلكتروني الخاص بمديرية الشباب والرياضة.

رصد المعوقات التي قد تواجه سير العمل

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات التفقدية المستمرة على الطبيعة؛ لمتابعة الانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية، ورصد المعوقات التي قد تواجه سير العمل، والعمل على تذليلها لضمان تقديم أفضل خدمة لشباب محافظة الدقهلية، بدعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.