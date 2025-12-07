الأحد 07 ديسمبر 2025
استجواب سيدة أتهمت جارها بالاعتداء عليها لرفضه الزواج منها

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في ادعاء ربة منزل اعتداء جارها عليها، للتأكد من صحة الواقعة من عدمه، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الإدعاء كاذب، وأفادت التحقيقات إلي وجود علاقة عاطفية بينهما، واتهامها له لرفضه زواجها. 

 

تفاصيل اتهام سيدة لجارها بالاعتداء عليها


البداية كانت بورود بلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من ربة منزل أفادت فيه بتعرضها للاعتداء الجنسي، واتهمت شاب من جيرانها بالاعتداء عليها.

 

قوات الأمن تلقي القبض على المتهم


ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وذكر أن علاقة عاطفية تجمعه بالسيدة، وأنه رفض زواجها، مما دفعها لتلفيق الاتهام له، وبمواجهة مقدمة البلاغ، أكدت صحة أقواله، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

