ثقافة وفنون

نور النبوي يشيد بفيلم الست: "كله سينما من أساتذة كبار"

نور النبوي، فيتو

اشاد الفنان نور النبوي بفيلم “الست” للفنانة مني زكي والمخرج مروان حامد، والذي كان عرضه الخاص مساء أمس السبت الموافق 6 ديسمبر، في أحد المولات الكبرى والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم. 

وكتب الفنان نور النبوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب حضوره العرض الخاص مساء أمس: “ لسه خارج من فيلم الست، حقیقی فیلم حلو جدًا كله سينما من أساتذة كبار، مبروك لكل الصناع”

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داوود وأحمد خالد صالح.

بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.

منى زكي

وكانت الفنانة  منى زكي ردت على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، وقالت منى زكي: لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسئولية كبيرة.

الفنان نور النبوي فيلم “الست” منى زكي المخرج مروان حامد كوكب الشرق ام كلثوم ام كلثوم نور النبوي

