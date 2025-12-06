سيد رجب ومروان حامد في العرض الخاص لفيلم الست (فيديو وصور)

18 حجم الخط

حرص الفنان سيد رجب والمخرج مروان حامد على حضور العرض الخاص لفيلم الست، والذي يقام حاليا في سينما أركان بالشيخ زايد.

ويحضر العرض الفنان أحمد حلمي، وبطلة العمل منى زكي، والكاتب أحمد مراد، وآخرون.

فرق عمل فيلم الست لـ منى زكي

يشارك في فيلم “الست” إلى جانب منى زكي كل من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

منى زكي

وكانت الفنانة منى زكي ردَّت على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، وقالت منى زكي: لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسؤولية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.