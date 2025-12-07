الأحد 07 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

بحضن مطول، محمد فراج يحتفي بـ منى زكي في العرض الخاص لفيلم الست (فيديو)

محمد فراج ومنى زكي،فيتو
محمد فراج ومنى زكي،فيتو
 فيلم الست ، احتفلت النجمة منى زكي بالعرض الخاص لفيلم الست أمس السبت في أحد المولات الكبرى والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

العرض الخاص لفيلم الست 

واحتفل الفنان محمد فراج، بمنى زكي بعد عرض فيلم الست، حيث قام باحتضانها احتفالا بنجاح دورها، وظهرت ملامح السعادة على وجهه.

وحرص الفنان أحمد حلمي على دعم زوجته الفنانة منى زكي في العرض الخاص لفيلم “الست”، بسينما أركان بالشيخ زايد.

 

وحضر حلمي العرض برفقة منى زكي التي تقوم بدور البطولة، كما يحضر العرض الكاتب أحمد مراد، والفنان محمد فراج.

وكان عبر المخرج مروان حامد عبر عن سعادة الكبيرة بعرض فيلم "الست" لـمنى زكي بمهرجان مراكش الدولي، مؤكدًا أن المهرجان كان أول من احتضن الفيلم عندما كان جنينًا داخل “ورشات أطلس”، حيث استفاد الفريق من دعم وتوجيهات ساهمت في دفع المشروع نحو النضج.

حتضن مهرجان مراكش الدولي للفيلم العرض الرسمي  لفيلم “الست”مساء أمس، كواحد من أكثر الأفلام انتظارًا في هذه الدورة.

وأضاف أن تقديم فيلم عن أم كلثوم في المغرب العربي له رمزيته الخاصة، لأن الجمهور هنا عاشق للست بقدر عشق الجمهور المصري لها.

 

وأشار حامد، في ندوة صحفية، إلى أنه من محبي السيرة الذاتية، وأن السينما العالمية أصبحت تنتج عشرات الأفلام من هذا النوع سنويًّا، لأنها ملهمة للأجيال الجديدة وتفتح بابا لفهم التاريخ من زوايا شخصية.

وعن اختياره أم كلثوم تحديدًا، قال إن تأثيرها كفنانة وكامرأة في مجتمعها جعل منها شخصية استثنائية تستحق تناولها في عمل روائي كبير، مؤكدا أن الفيلم يتعامل مع مواقف إنسانية لم تكن معروفة من قبل، وأنه يتفهم تماما النقاشات والآراء المتعددة التي ترافق هذا النوع من الأفلام.

ومن جانبه، أكد السيناريست أحمد مراد أن كتابة فيلم عن أم كلثوم كانت أصعب مهمة واجهها في حياته المهنية.

 

أوضح أن عمر أم كلثوم الفني والإنساني يسمح بصنع آلاف الأفلام، لكن الفريق اختار رؤية تناسب الجيل الجديد، خاصة الجيل “زد” الذي لم يعش زمن أم كلثوم ويحتاج إلى مدخل حديث لفهم أسطورتها.

 

