القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز الـ AAA

اختتمت جوائز الـ Asia Artist Awards دورتها العاشرة مساء أمس السبت الموافق 6 ديسمبر الجاري، حيث اجتمعت نخبة من الفنانين والممثلين لحضور حفل جوائز فناني آسيا لعام 2025.

وحصلت فرقة الكيبوب ستراي كيدز على ما مجموعه ثماني جوائز، بما في ذلك جائزتي دايسانغ أو الجائزة الكبرى لفنان العام وألبوم العام، بالإضافة إلى جوائز فردية لفيليكس وهيونجين، وفازت الممثلة والمغنية آي يو بـ 6 جوائز، بما في ذلك جائزة فنان العام وأغنية العام، وثلاث جوائز فردية لجانج وون يونج، كما حصل لي جون هو وبارك بو غوم على أربع جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل للعام.

القائمة الكاملة للفائزين بحفل Asia Artist Awards

ديسانغ - فنان العام (ممثل): آيو

ديسانغ - فنان العام (مغني): ستراي كيدز

ديسانغ - أغنية العام: إيف - "REBEL HEART"

ديسانغ - ألبوم العام: ستراي كيدز - "KARMA"

ديسانغ - أفضل ممثل العام (مسلسل تلفزيوني): لي جون هو

ديسانغ - أفضل ممثل العام (عبر الإنترنت): بارك بو غوم

ديسانغ - أفضل ممثلة العام (مسلسل تلفزيوني): ليم يونا

ديسانغ - أفضل ممثلة العام (عبر الإنترنت): مون سو ري

ديسانغ - مسرح العام: إيتيز

ديسانغ - أداء العام: ريز

ديسانغ - أيقونة الموسيقى لهذا العام: لي سيرافيم

رمز AAA: جانج وون يونج

أفضل فنان (ممثل): لي جون هيوك، ليم يونا، لي جون هو، كيم يو جونج، أوم جي وون، آي يو، مون سو ري، بارك بو غوم، ساتوه تاكيرو

أفضل فنان (مغني): مونستا إكس، إيتيز، وودز، جي جي لين، لي سيرافيم، آي في، ستراي كيدز، ريز، أول داي بروجكت

أفضل ممثل (ذكر): لي جون يونج، تشو يونغ وو

أفضل ممثلة (أنثى): هيري، تشا جو يونج

أفضل موسيقي (مجموعة): كيس أوف لايف، ميوڤف، تي دبليو إس

أفضل موسيقي (منفرد): يينا، آش آيلاند، تشانمينا

أفضل تسجيل كيبوب: آي في، ستراي كيدز، إيتيز

أفضل فيديو موسيقي: ميوڤف - "هاندز أب"

أفضل أوست: "غولدن"

أفضل ثنائي: بارك بو غوم وآي يو (أغنية When Life Gives You Tangerines)

أفضل أداء: كيي كيي، كورتيس

أفضل أداء صوتي: أردن تشو

أفضل فرقة: كيووير

أفضل منتج: 3راتشا (ستراي كيدز)

أفضل اختيار: لي يي كيونج، هيونجين (ستراي كيدز)، شوهوا (آي-دل)، هونج جونج (إيتيز)، كيم تشاوون (لي سيرافيم)

أفضل فنان جديد: أهوف، نكس، كيك فليب

أفضل فنان صاعد لهذا العام (ممثل): بارك يون هو

أفضل فنان صاعد لهذا العام (مغني): كيي كيي، أول داي بروجكت، كورتيس

جائزة الشعبية (ممثل): لي جون هو، كيم هاي يون

جائزة الشعبية (فردي): ليم يونج وونج، يوكي (آي-دل)

جائزة الشعبية (فرقة): ستراي كيدز، نيزي يو

جائزة الموجة الجديدة (ممثل): يونهو (آيتيز)

جائزة الموجة الجديدة (مغني): أول داي بروجكت

جائزة العاطفة (ممثل): كانج يو سوك

جائزة العاطفة (مغني): ريز

جائزة الأيقونة (ممثل): تشو يونغ وو

جائزة الأيقونة (مغني): كراڤيتي

جائزة محتملة: شيكرز

جائزة نجم آسيا: جي جي لين، ليم يونا، ساتوه تاكيرو

جائزة المشاهير الآسيويين: جانغ وون يونغ، بارك بو قوم

جائزة الرائعة: لي جون هو، آي يو

جائزة سارق المشهد: تشوي داي هون

جائزة الترند الرائج: آي يو

تاريخ الكيبوب: مونستا إكس

حضور كبير كيبوب: جانج وون يونغ (آيڤي)، فيليكس (ستراي كيدز)

المنتج الأسطوري: بومزو

الموهبة الأسطورية في الكيبوب: سيو هيون جو (ستارشيب إنترتينمنت)

الثنائي الأسطوري: بارك بو غوم وكيم يو جونغ (فيلم "حب في ضوء القمر")

الممثل الأسطوري: أوم جي وون، لي جون هيوك

الأداء المنفرد الأسطوري: آيو، جي دراغون

الفرق الأسطورية: بلاك بينك، بي تي إس

