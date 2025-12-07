تجديد حبس قائد سيارة بتهمة قتل موظفة بالخطأ في النزهة

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس قائد سيارة بتهمة صدم موظفة، مما أسفر عن مصرعها بدائرة قسم شرطة النزهة 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال ومخالفة اللوائح والقوانين.

القبض على قائد سيارة متهم بدهس موظفة

البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة بفتاة وفرار قائدها بالقاهرة، كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير فتاة تعمل موظفة في محل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها سيارة، وقام قائدها بالفرار من مكان الحادث، وتم نقل المجني عليها إلى أحد المستشفيات، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وبرر هروبه بخشيته من اعتداء الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث



وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدي السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

