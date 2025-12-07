23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"

18 حجم الخط

أعلنت كلية التجارة بـجامعة عين شمس عن تنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان: “الابتكار والتكنولوجيا المالية.. آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار”، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويترأس المؤتمر الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، فيما تتولى الدكتورة جيهان رجب، مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهام المقرر العام للمؤتمر.

رؤية مستقبلية شاملة للاقتصاد الرقمي

ويأتي المؤتمر ليطرح رؤية مستقبلية شاملة للاقتصاد الرقمي من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل: الثورة الرقمية والتكنولوجيا المالية، استخدام التكنولوجيا في العلوم المحاسبية، الأمن السيبراني وحماية البيانات، والأسواق المالية في ظل التحول الرقمي.

ويركز المؤتمر على تحليل أحدث المستجدات العالمية، واستعراض تجارب عملية مؤثرة، مع بحث سبل تعزيز الشمول المالي، وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وحماية البيانات المالية، بجانب مناقشة مستقبل أسواق التمويل الرقمية وقدرتها على دعم المشروعات الناشئة والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

دور جامعة عين شمس في التحول نحو الاقتصاد الرقمي

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي أن المؤتمر يأتي انعكاسًا واضحًا لدور جامعة عين شمس في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المعاصر، وركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وأضاف فريد محرم أن كلية التجارة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بناء منصة علمية قادرة على نقل المعرفة التطبيقية من قاعات البحث إلى واقع الاقتصاد الوطني، عبر شراكات جادة مع المؤسسات المالية والتكنولوجية المحلية والدولية.

وأوضح أن المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، عبر تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والمحاسبية، وتعزيز منظومة حماية البيانات كأحد أهم تحديات العصر الرقمي، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين والخبراء القادرين على قيادة صناعة المستقبل المالي والتكنولوجي.

ودعا عميد الكلية جميع الباحثين والمختصين والمهتمين في مجالات البنوك والتقنيات المالية والاستثمار للمشاركة الفعّالة، سواء من خلال تقديم الأبحاث أو حضور الفعاليات وورش العمل العلمية المتخصصة.

