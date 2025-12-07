الأحد 07 ديسمبر 2025
مواعيد الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة كأس العرب 2025

كأس العرب، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات كأس العرب 2025.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة لكل مجموعة في توقيت واحد.

مواعيد الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025

الأحد 7 ديسمبر 2025

سوريا ضد فلسطين - 7 مساءً 

قطر ضد تونس - 7 مساءً 

الاثنين 8 ديسمبر 2025 

المغرب ضد السعودية - 7 مساءً 

عمان ضد جزر القمر - 7 مساءً 

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 

الإمارات ضد الكويت - 4:30 مساءً 

مصر ضد الأردن - 4:30 مساءً 

الجزائر ضد العراق - 7 مساءً 

البحرين ضد السودان - 7 مساءً 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 منتخبا والمقامة في قطر.

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025
 

فلسطين ضد تونس 2-2

قطر ضد سوريا 1-1

عمان ضد المغرب 0-0

جزر القمر ضد السعودية 1-3

الكويت ضد الأردن 1-3

البحرين ضد الجزائر  1-5

السودان ضد العراق 0-2

الإمارات ضد مصر 1-1

 

واشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في دولة قطر حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات المتنافسة في إلي ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية كالتالي:


ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

سوريا 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

قطر 1 نقطة

تونس 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2025

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان 1 نقطة

جزر القمر 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن 6 نقاط

مصر 2 نقطتان

الكويت 1 نقطة

الإمارات 1 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

العراق 6 نقاط

الجزائر 4 نقاط

السودان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

 

