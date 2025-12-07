حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية

18 حجم الخط

كأس العرب، كأس العرب، شهدت الجولة الثانية لبطولة كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر والمقامة في قطر غزارة تهديفية مقارنة بالجولة الأولى.

أهداف كأس العرب بعد الجولة الثانية

وكانت الجولة الأولى قد شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية عدد 41 هدفا.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 منتخبا.

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025



فلسطين ضد تونس 2-2

قطر ضد سوريا 1-1

عمان ضد المغرب 0-0

جزر القمر ضد السعودية 1-3

الكويت ضد الأردن 1-3

البحرين ضد الجزائر 1-5

السودان ضد العراق 0-2

الأمارات ضد مصر 1-1

واشتعلت المنافسة في كأس العرب قطر 2025 بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت المباريات تقلبات كثيرة وأعادت ترتيب أوراق المنتخبات في طريق التأهل إلى ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات المتنافسة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ترتيب مجموعات كأس العرب

وجاء ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية كالتالي..



ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب 2025

سوريا 4 نقاط

فلسطين 4 نقاط

قطر 1 نقطة

تونس 1 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العرب 2025

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان 1 نقطة

جزر القمر 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن 6 نقاط

مصر 2 نقطتان

الكويت 1 نقطة

الإمارات 1 نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

العراق 6 نقاط

الجزائر 4 نقاط

السودان 1 نقطة

البحرين 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.