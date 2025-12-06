السبت 06 ديسمبر 2025
جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح في عملية دهس بالضفة الغربية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، إصابة جندي إسرائيلي بجروح  في عملية دهس استهدفت حاجزا للجيش في مدينة الخليل بـ الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال: قتلنا فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية دهس استهدفت قوة من لواء المظليين في الخليل.

 

21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس المحتلة بعد حرب الإبادة

حذر "نادي الأسير" الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، من أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف في غزة.

وقال في بيان: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة"ـ وفق وكالة "وفا".


تصاعد مستوى جرائم جيش الاحتلال

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساع تشريعية في دولة الاحتلال إلى سن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

