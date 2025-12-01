استنفار إسرائيلي في الخليل بعد دهس امرأة إسرائيلية وجيش الاحتلال يطارد المنفذ

18 حجم الخط

حادث دهس الخليل، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة استنفار أمني في مدينة الخليل ومحيطها، عقب تعرض امرأة إسرائيلية لعملية دهس، وُصفت بأنها عملية مقصودة وفق تقديرات أولية.

مطاردة واسعة لمنفذ عملية دهس إسرائيلية

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يطارد منفذ العملية، مشيرًا إلى أنه فرّ من المكان فور تنفيذ الدهس، فيما تجري عمليات تمشيط مكثّفة في المناطق القريبة من موقع الحادث وعلى مداخل الخليل.

ونشرت القوات الإسرائيلية المزيد من الحواجز العسكرية، وأغلقت عددًا من الطرق والمحاور الحيوية، في محاولة لتضييق الخناق على المنفذ ومنع وصوله إلى عمق المدينة.

توتر أمني متصاعد في الضفة الغربية بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي

تأتي هذه الحادثة في سياق موجة توتر تشهدها الضفة الغربية، وخاصة الخليل، حيث كثفت إسرائيل عمليات الاقتحام والاعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة العمليات الفردية في المنطقة.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن جيش الاحتلال أعلن عن وقوع عملية دهس عند مفرق يهودا القريب من مدينة الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هرعت بسرعة إلى موقع الحادث.

إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي محاور رئيسية في الخليل

وبحسب الصحيفة، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق ومحاور مركزية في محيط الخليل، في إطار عمليات التمشيط الواسعة بحثًا عن المنفذ المحتمل.

تقديرات إسرائيلية حول منفذ عملية الدهس في مفرق يهودا قرب الخليل

وتقدّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس انسحب باتجاه مدينة الخليل بعد إصابته برصاص الجنود خلال وقوع الحادث، فيما تتواصل عمليات الملاحقة والبحث في المنطقة.

