والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل صادمة عن وفاته: ابني مات مقتولًا

كشفت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الطفل يوسف محمد، عن تفاصيل وفاة نجلها بطريقة مؤلمة، مؤكدة أن ابنها قتل نتيجة إهمال واضح من طاقم التحكيم والمنقذين، بعد أن تُرك على أرضية حمام السباحة لمدة عشر دقائق دون تلقي أي إنعاش قلبي رئوي أو تركيب أنبوبة حنجرية.

لحظة خروج يوسف من المياه.. والدته تصف مشهد الموت المأساوي

وقالت والدة السباح يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة النهار: "وصلته للسباق ودعيت له وكنت مطمئنة على حاله، يوسف أدى السباق بشكل ممتاز، ولكن فجأة اختفى من أمام أعين الحكام والمنقذين".

وأضافت: "ابني مات مقتولًا، وكل من تجاهله من الحكام والمنقذين شريك في الجريمة، كيف تركوه على أرضية حمام السباحة عشر دقائق دون أي تدخل؟".

انتقادات شديدة لتقارير المستشفى.. تقرير أولي: توقف عضلة القلب والتنفس

وانتقدت والدته التقرير الطبي الرسمي المنشور لـ وفاة السباح يوسف، مشيرة إلى أن التقرير الأول يشير إلى وصول الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من توقف عضلة القلب والتنفس، بينما التقرير النهائي يختلف. وقالت: "إديتهم ابني سليم ورجعوه ميتًا، ولم يُجرَ له أي إنعاش قلبي رئوي على رصيف الحمام، ولا أنبوبة حنجرية لشفط المياه من الرئة، هذا خطأ فادح".

مواجهة بين والد الطفل ورئيس النقابة العامة للإسعاف: "ابني مقتول بسبب الإهمال"

وعلق وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، أن آلية عمل الإسعاف في البطولات تتضمن وجود مشرف وأجهزة إنعاش قلبي رئوي، وأوضح أن الإسعاف لم تستغرق أكثر من أربع دقائق للوصول إلى المستشفى.

ورد والد الطفل: "كيف توقف الإنعاش على رصيف الحمام بسبب التجمهر؟ أين أنبوبة الحنجرة لشفط المياه؟ هذا قتل واضح، ابني خرج أزرق اللون من المياه".

والدة السباح يوسف تطالب الرئيس بالتدخل: "أريد حق ابني"

طالبت والدته الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل ومحاسبة المسؤولين عن وفاة طفلها السباح يوسف، مشيرة إلى أن الإجراءات الأولية لإنقاذ حياته كانت غير صحيحة، وأنه لو تم اتخاذ خطوات صحيحة للإنعاش القلبي والتهوية منذ البداية، لكان من الممكن إنقاذه.

