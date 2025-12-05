الجمعة 05 ديسمبر 2025
جيش الاحتلال يفجر مدرعة مفخخة لنسف عدد من المباني السكنية

غزة،فيتو
غزة،فيتو
فجر جيش الاحتلال مدرعة مفخخة لنسف عدد من المباني السكنية، قرب دوار الشيخ زايد، شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم زعم جيش الاحتلال في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربة ضد مسلحين اقتربوا من قواته أثناء انتشارها في شمال قطاع غزة.

وادعي  البيان إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت أحد المسلحين، وهو "يتجاوز ما يُعرف بالخط الأصفر"، وتقدم نحو مواقعها، ما استدعى تدخل الجيش فأطلق ضربة أدّت إلى مقتله. 

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة وتطلق الرصاص الحي.

21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس المحتلة بعد حرب الإبادة

حذر "نادي الأسير" الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، من أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف في غزة.

وقال في بيان: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة"ـ وفق وكالة "وفا".

تصاعد مستوى جرائم جيش الاحتلال

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساع تشريعية في دولة الاحتلال إلى سن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

