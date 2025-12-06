السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

7 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم

غزة
غزة
18 حجم الخط

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم.

 

صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مستشفيات غزة استقبلت 8 شهداء و16 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيانها: 366 شهيدا و938 مصابا و619 شخصا انتشلوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و12 شهيدا و171 ألفا و15 مصابا منذ 7 أكتوبر  2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة غزة جيش الاحتلال مستشفيات غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنتهك يوميا اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة

صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي

وزير خارجية تركيا: مفاوضات قوة الاستقرار في غزة لا تزال مستمرة

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

بعد إنهاء أزمة تجنيسهما، الجماهير تحتفي بعودة المصارعين مصطفى حسين وكيشو لمصر

منتخب مصر في مهمة صعبة أمام الإمارات.. الفوز فقط يقرب الفراعنة من بلوغ ربع نهائي كأس العرب.. غياب كريم فؤاد يربك حسابات الجهاز الفني.. وطولان يستقر على التشكيل الأساسي

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads