رياضة

قرعة كأس العالم 2026، ترامب يكشف حظوظ أمريكا في التتويج بالمونديال

ترامب ورئيس الفيفا
ترامب ورئيس الفيفا
 خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأضواء خلال دخوله مراسم حفل إجراء قرعة كأس العالم 2026، حيث أدلى بعدد من التصريحات الحماسية لشبكة "بي إن سبورتس"، مؤكدًا جاهزية بلاده للحدث العالمي.

 وقال ترامب في بداية حديثه: "أنا جاهز، والكل جاهز، وإنفانتينو أيضًا جاهز"، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الولايات المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق المونديال.

أرقام لافتة في بيع تذاكر كأس العالم 

 وكشف الرئيس الأمريكي عن تحقيق أرقام لافتة في بيع تذاكر البطولة، قائلًا: "حققنا أرقامًا قياسية في بيع التذاكر"، قبل أن يضيف: "سنهتم بأي صعوبة أو مشكلة قد تواجهنا، وسنحل كل شيء على الفور"، في إشارة إلى الاستعدادات الضخمة لاستضافة الحدث.

حظوظ أمريكا للتتويج بلقب كأس العالم 

وحول حظوظ منتخب بلاده في الفوز باللقب، أجاب ترامب بابتسامة: "أعتقد أن لدى أمريكا فرصة صغيرة، فالمنافسة صعبة للغاية".

كما تحدث الرئيس الأمريكي عن المدن المستضيفة، قائلًا: "لا أريد سحب أي مباراة من أي مدينة، نريد الجميع أن يستفيد من البطولة".

ترامب يشيد بالثنائي ميسي ورونالدو 

وفي جانب آخر، أشاد ترامب بأسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قائلًا: "ميسي عظيم، وكذلك رونالدو. التقيت برونالدو من قبل في البيت الأبيض وتحدثنا عن كرة القدم، إنه شخص رائع".

