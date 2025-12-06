حسام بدراوي يكشف كواليس صدامه مع الحرس القديم بالحزب الوطني وكيف تدخل مبارك

18 حجم الخط

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب عام 2000، تفاصيل جديدة من كواليس الحياة السياسية مطلع الألفية، وكيف تمكن من اختراق الحرس القديم بالحزب الوطني وتولي رئاسة إحدى أهم اللجان النوعية وهو في الرابعة والأربعين من عمره.

ترشح صادم للقيادات ومواجهة مباشرة مع كمال الشاذلي

وقال بدراوي، إنه فاجأ قيادات الحزب الوطني بقراره الترشح لرئاسة لجنة التعليم فور دخوله البرلمان عام 2000.

وأضاف أن المرحوم كمال الشاذلي اعترض بشدة قائلًا:"متقدرش تخش البرلمان وتبقى رئيس لجنة تاني يوم وأنت سنك صغير".

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” بدراوي أنه رفض عروضًا بديلة، وتمسك بالترشح بنفسه متحديًا محاولات منعه.

تدخل من الرئيس مبارك يحسم الأزمة

وأشار إلى أن الخلاف انتهى بتدخل مباشر من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي قال لقيادات الحزب:"خلوه يرشح نفسه زي ما هو عاوز"، ليصبح بدراوي بعد ذلك رئيسًا للجنة التعليم بانتخاب زملائه.

شراكة قوية رغم اختلاف التوجهات

وأوضح بدراوي أنه عمل خلال تلك الفترة مع وزيرين مؤثرين؛ هما الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم، الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي

ورغم اختلافه الأيديولوجي مع حسين كامل، إلا أنه وصفه بأنه:"رجل له كلمته ويلتزم بالتنفيذ حال الاتفاق".

طرح أول فكرة لإنشاء هيئة لضمان الجودة في التعليم

وكشف بدراوي أنه كان أول من طرح فكرة هيئة لضمان الجودة في التعليم داخل البرلمان، رغم أنها لم تكن ضمن تفكير الحكومة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن البيروقراطية المصرية نجحت في تحوير المشروع، فخرج قانون الهيئة منقوصًا وبدون موازنة، مما أعاق تحقيق رؤيته في تطوير جودة التعليم.

كما أوضح أنه كان يسعى لوضع مسار مهني متدرج للمعلمين على غرار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لكن المشروع توقف بعد تأسيس أكاديمية المعلم.

ملفات خارج التعليم: مكتبة الإسكندرية والملكية الفكرية

ولفت بدراوي إلى أنه كُلّف أيضًا بملفات تشريعية مهمة، من بينها قانون إنشاء مكتبة الإسكندرية، قانون حماية الملكية الفكرية

وقال إن صدامًا كبيرًا وقع بينه وبين الحكومة بسبب بند يمنح وزير الصحة سلطة إصدار براءات الاختراع في مجال الدواء، وهو ما رفضه تمامًا لأنه — كما قال — يجمع بين صلاحيات التنفيذ والرقابة ويفتح الباب للفساد.

الرئيس مبارك يحسم الخلاف لصالحه مجددًا

واختتم بدراوي بأن الرئيس مبارك حسم هذا الخلاف أيضًا لصالحه، مؤكدًا أهمية فصل السلطات وعدم منح جهة تنفيذية واحدة سيطرة كاملة على ملفات حيوية مثل الملكية الفكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.