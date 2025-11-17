الإثنين 17 نوفمبر 2025
سياسة

حسام بدراوي يطالب بإعادة النظر في النظام الانتخابي (فيديو)

الدكتور حسام بدراوي،
الدكتور حسام بدراوي، فيتو
أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن بيان الرئيس السيسي حول الانتخابات البرلمانية مهم ويضع الأمور في نصابها، موضحًا أن هذا سينعكس على الناخبين بشكل إيجابي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن انتخابات مجلس النواب يجب أن تكون ممثلة لرأي الجماهير، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تكلم عن الانتخابات الفردية، وكنت أتمنى أن يتكلم أيضًا عن الانتخابات بالقائمة.

وأضاف: "كنت أتمنى وجود أكثر من قائمة، والقائمة الموجودة في انتخابات مجلس النواب تعني رأيًا واحدًا فقط".

وأوضح: "أتمنى أن يعيد الرئيس السيسي النظر في النظام الانتخابي النيابي، والدوائر غير مفيدة وغير جيدة في انتخابات مجلس النواب".

وأشار إلى أن الانتخابات الفردية هي الأساس، وتعمل على تحقيق الحيوية وإعمال حساب للناخبين، والديمقراطية معناها رأي الأغلبية.

الجريدة الرسمية