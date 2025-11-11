الأربعاء 12 نوفمبر 2025
سياسة

مصطفى الفقي: هندسة المشهد السياسي ليست أمرًا سلبيًا وهذا ما فعله مبارك

مصطفى الفقي والرئيس
مصطفى الفقي والرئيس الراحل مبارك، فيتو
أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن ما يُعرف بـ "هندسة المشهد السياسي" في مصر ليس أمرًا سلبيًا، بل يعكس — على حد قوله — رؤية الدولة في تنظيم الحياة السياسية بما يخدم مصالحها الوطنية العليا.

 

المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات حزبية

وأوضح الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، أن كل الدول في العالم تمارس شكلًا من أشكال توجيه المشهد السياسي لضمان الاستقرار، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تتقدم على أي مصالح حزبية أو شخصية.

وأضاف أن بعض الدول تمنع مناقشة الملفات الحساسة في العلن حفاظًا على الأمن القومي، مؤكدًا أن هذا النهج لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، طالما يهدف إلى حماية الدولة واستقرارها.

البرلمان الضامن للديمقراطية في حالات الحرب والسلام

وشدد الفقي على أن البرلمان هو المؤسسة الضامنة في قضايا الحرب والسلام، مشيرًا إلى أن أي اتفاقيات كبرى تحتاج إلى تصديق البرلمان ولا يمكن للرئيس اتخاذ قرارات منفردة في هذا الشأن.

عن مبارك والإخوان: منحهم مساحة غير مسبوقة

وفي سياق آخر، أشار المفكر السياسي إلى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك منح جماعة الإخوان مساحة سياسية لم يسبق لها مثيل، حيث وافق على دخول 88 نائبًا من الجماعة إلى البرلمان، معتبرًا أن ذلك كان تجربة فريدة في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

