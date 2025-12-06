يمن الحماقي: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي لا يعني الوصول لمرحلة الاستقرار

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة في مصر تشير إلى تحسن ملحوظ وارتفاع في حجم النقد الأجنبي، إلا أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة الوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضحت أن المواطنين بدأوا يشعرون ببعض الانفراج بعد صدمة التعويم، غير أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

ضغوط كبيرة على الطبقة المتوسطة بسبب التعويم

وقالت الحماقي إن الإجراءات التي صاحبت التعويم أدت إلى ضغوط كبيرة على الطبقة المتوسطة، التي كانت تاريخيًا تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري، مؤكدة أن تآكل هذه الطبقة أحدث خللًا اجتماعيًا خطيرًا. وأضافت أن سياسات إعادة توزيع الدخل في السنوات الأخيرة جاءت بشكل غير عادل وعمّقت الفجوات بين الفقراء والأغنياء.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025، التي نظمتها كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة بدر، تحت شعار “تكنولوجيا ذكية.. لأعمال أكثر ذكاء”.

وأشارت إلى أن الدين الخارجي ما زال يشكل تحديًا كبيرًا، إذ تجاوز 170 مليار دولار قبل التعويم، وانخفض مؤقتًا إلى 153 مليارًا بعد صفقة "رأس الحكمة"، قبل أن يعود للاقتراب من مستوى 170 مليارًا مرة أخرى، لافتة إلى أن فوائد الدين تُثقل كاهل الموازنة وتطرح تساؤلات حول إمكانية الاستمرار بهذا النهج دون معالجة جذرية.

سوء استغلال الطاقات الإنتاجية

وأضافت الحماقي أن واحدة من أهم مشكلات الاقتصاد المصري هي سوء استغلال الطاقات الإنتاجية، حيث تساهم ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بنحو 42% من الناتج القومي، فيما تظل باقي المحافظات بعيدة عن الاستفادة من قدراتها، مؤكدة أن معظم المشروعات الإنتاجية خارج هذه المحافظات تعاني من ضعف هيكلي أو فشل إداري.

وحذّرت من استمرار اتساع الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نحو 50% من حجم المنشآت، وهو ما يحرم الدولة من موارد كبيرة ويعطل جهود التنمية.

البحث العلمي ركيزة أساسية للتنمية

وشددت الحماقي على ضرورة دمج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية باعتباره الحل الأكثر فعالية لتعزيز الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أن هذا الدمج لن يتحقق دون تبني البحث العلمي كركيزة أساسية.

ولفتت إلى أن الفجوة ما تزال واسعة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات القطاع الصناعي، إذ لا تتحول نتائج الأبحاث إلى تطبيقات أو فرص تنفيذية.

ورغم التقدم الكبير الذي شهدته مصر في مجالات التحول الرقمي والأتمتة، أكدت الحماقي أن الاستفادة الفعلية من هذه التطورات ما تزال محدودة، في ظل غياب الاستعداد المؤسسي وانخفاض ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، كما أشارت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية على المواطنين، ما يجعلهم يشعرون بأن تكلفة هذا التطور تقع على عاتقهم مباشرة.

ونبهت الحماقي إلى أن الثورة التكنولوجية، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى تغيير جذري في سوق العمل، مع اختفاء وظائف وظهور أخرى جديدة، مشددة على ضرورة إعداد الشباب المصري وتأهيله لمواكبة هذه التحولات حتى لا يبقى خارج المنافسة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.