البكالوريا vs الثانوية العامة.. النظام الجديد يجذب الطلاب هربًا من “البعبع التاريخي”.. وجهود مكثفة لمواجهة شائعات أباطرة الدروس الخصوصية والسناتر

أقل من ٢٠ يومًا وينطلق عام دراسى ليس كغيره، حيث يبدأ العام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بتجربة جديدة فى المرحلة الدراسية الأهم والأبرز في حياة كل طالب، استعدادات كبرى لبدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية بالتوازي مع الثانوية العامة بنظامها الحالي.

المؤشرات الأولية تؤكد نجاح نظام البكالوريا المصرية فى جذب النسبة الأغلب من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالبكالوريا هربًا من “ بعبع الثانوية العامة” وتخلصا من أزمة امتحان الفرصة الواحدة إلى امتحان متعدد الفرص، وعدد مواد دراسية أقل يجعل الطالب أكثر قدرة على تحقيق حلمه بالالتحاق بالكلية التى يرغب فيها بعيدًا عن ضغط امتحان الفرصة الواحدة.

تحديات كبيرة تواجهها وزارة التربية والتعليم منذ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ والخاص بتعديلات قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمتضمن فصلًا جديدًا أضيف لقانون التعليم تحت عنوان تطبيق نظام البكالوريا المصرية.

أبرز التحديات يتمثل فى الشائعات المثارة حول البكالوريا المصرية، وتبذل وزارة التربية والتعليم جهودًا كبيرة فى تفنيد تلك الشائعات التى يقف وراءها عدد من معلمى الدروس الخصوصية وأباطرة السناتر - وفقًا لما أعلنته الوزارة - بسبب خروج عدد من المواد الدراسية من نظام الدراسة فى البكالوريا فضلًا عن تقليص عدد مواد الدراسة بها وإتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحان فى المادة الواحدة، واحتساب درجات المحاولات الأعلى للطالب، وهى الميزات التى تتمتع بها أنظمة عديدة من التعليم الدولي، وتوفرها وزارة التربية والتعليم فى نظام البكالوريا المصرية.

وأمام ذلك نشطت لجان إلكترونية يقف خلفها مجموعة من أباطرة السناتر لنشر الشائعات حول البكالوريا ومحاولات لإرهاب الطلاب وأولياء أمورهم من الالتحاق بها، ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ بل رصدت وزارة التربية والتعليم عددًا من معلمى المواد الدراسية التى خرجت من الدراسة فى البكالوريا يحاولون نشر مفاهيم مغلوطة بين الطلاب وأولياء أمورهم فى المدارس الثانوية أثناء التقدم للالتحاق بالصف الأول فى المرحلة الثانوية من أجل إقناعهم بالابتعاد عن البكالوريا.

ورغم ذلك، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإحصائيات التى استقبلتها الوزارة من قبل المديريات التعليمية فى مختلف المحافظات تؤكد اكتساح البكالوريا فى نسب الطلاب الملتحقين بها مقابل من اختاروا الالتحاق بنظام الثانوية العامة الحالي.

وأكدت المصادر أن أعداد الطلاب الذين اختاروا نظام الثانوية العامة فى بعض الإدارات التعليمية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فى مقابل إدارات أخرى مثل إدارة الهرم التعليمية بالجيزة بلغت نسبة الالتحاق بالبكالوريا فيها نحو ١٠٠٪.

وتكثف وزارة التربية والتعليم عن طريق المديريات والإدارات التعليمية جهدها فى عقد ندوات توعوية حول نظام البكالوريا، وتتناول تلك الندوات مع الطلاب وأولياء الأمور تفنيد الشائعات وشرح تفاصيل نظام الدراسة فى البكالوريا والمناهج وشرح نظام الفرص المتعددة للامتحان فى النظام الجديد.

وشهد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى عقد مؤخرًا برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقة جماعية على القرارات الوزارية المقرر صدورها خلال الأيام القليلة القادمة لتنظيم الدراسة والامتحانات بنظام البكالوريا وتحديد كافة القواعد والضوابط الخاصة بنظام البكالوريا، وتحديد المقررات الدراسية ونظام التدريس وعدد الفرص الامتحانية بكل مادة، وكيفية تطبيقها، وكيفية احتساب مجموع الطالب الذى يتقدم به إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات بعد الانتهاء من الدراسة بالنظام الجديد.

