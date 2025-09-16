الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم: أصحاب السناتر ومدرسوها وراء كل الشائعات للنيل من البكالوريا

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، فيتو

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف: إن الوزارة أوضحت للمديريات بألا تكون البكالوريا إجبارية، ولكن يجب توضيح وشرح التفاصيل لأولياء الأمور، وشهادة البكالوريا معتمدة من الدولة المصرية ومصادرة بقانون ونسعى لاعتمادها من هيئات دولية لإتاحة الفرصة للطالب بأن يلتحق بأى جامعة خارجية بدون معادلات أو امتحانات.

وأكد على أهمية الشرح لأولياء الأمور الفرص الامتحانية التى توفرها البكالوريا المصرية للطلاب، وكونها تخفف الضغط على أولياء الأمور مقارنة بالثانوية العامة التى تقوم على فرصة امتحانية واحدة فقط.

واتهم عبد اللطيف أصحاب السناتر ومدرسيها بأنهم وراء كل الشائعات للنيل من البكالوريا.

أول تعليق من وزير التعليم حول إجبار الطلاب على نظام البكالوريا

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار  طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وزير التعليم يكشف حقيقة إجبار أولياء الأمور على نظام البكالوريا 

وأشار وزير التعليم إلى أنه كانت هناك اجتماعات مع مديري المدارس لتعريف الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وأكد أنه ليس هناك توجيه للطلاب أو وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا، وأنه اختياريا وليس إجباريا وهو حرية للطلاب وأولياء الأمور.
 

