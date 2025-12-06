عيد ميلاد فراشة الفن، شريهان من الطفلة المعجزة إلى ايقونة الاستعراض

18 حجم الخط

تحتفل اليوم الموافق 6 ديسمبر، واحدة من أيقونات الاستعراض في مصر والعالم العربي شريهان، فهي ليست مجرد فنانة شاملة، بل هي حالة إنسانية وفنية فريدة جمعت بين سحر الشرق، والموهبة الاستعراضية الفريدة.

ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني في منزل يغمره الفن، فشقيقها هو عازف الجيتار الشهير والممثل الراحل عمر خورشيد، الذي كان بمثابة الأب الروحي وبوابتها إلى عالم الأضواء.

منذ نعومة أظفارها وقفت شريهان أمام عمالقة الفن، فرآها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وتنبأ لها بمستقبل باهر، ودللتها كوكب الشرق أم كلثوم، هذه النشأة وسط المجتمعات الفنية والموسيقية شكلت وجدان "الطفلة المعجزة" التي بدأت التمثيل والرقص وهي لم تتجاوز الرابعة من عمرها.

عصر "الفوازير" الذهبي

عندما يذكر اسم شريهان، تقفز إلى الأذهان فورا لليالي رمضان الساحرة، حيث استطاعت شريهان أن تحفر اسم لنفسها في العالم الفوازير الساحر والذي لم يقبل إلا بعدد قليل من أيقونات الفن من قبلها مثل النجم الكبير فؤاد المهندس وسمير غانم ونيللي، لتتسلم الفنانة الشابة الراية وتنتقل بها إلى منطقة لم يسبقها إليها أحد.

فلم تكن مجرد مؤدية، بل كانت عالم باكمله بحد ذاتها، حيث تميزت فوازير شريهان بالأزياء الأسطورية التي تحولت إلى موضة تتبعها الفتيات في كل الوطن العربي، والشعر الطويل المنسدل الذي أصبح علامتها المسجلة، بالإضافة للأداء الشامل حيث جمعت بين التمثيل التراجيدي، الكوميديا، والرقص التعبيري الصعب.

فمن "ألف ليلة وليلة" إلى "حول العالم" و"حاجات ومحتاجات"، حفرت شريهان اسمها كملكة الفوازير المتوجة، مما جعل الجمهور ينتظر طلتها من العام للعام وكهلال العيد.

من السينما للمسرح شريهان موهبة تتجاوز الاستعراض

وبرغم شهرت شريهان بفضل موهبتها الفريدة في الاستعراض والرقص إلا أنها استطاعت إثبات أنها ممثلة من العيار الثقيل، فبعد أن قدمت مسرحية "شارع محمد علي" أمام العملاق فريد شوقي، ومسرحية "سك على بناتك" مع فؤاد المهندس أثبتت قدرتها على التأدية أصعب أنواع التمثيل وهو المسرحي والتميز فيه لسنوات طويلة.

كما قدمت أدوار مركبة بعيدة عن الاستعراض تماما، مثل دورها في فيلم "الطوق والإسورة" الذي يعد من كلاسيكيات السينما الواقعية، وفيلم "العذراء والشعر الأبيض" و"خلي بالك من عقلك" مع الزعيم عادل إمام.

محطات الألم في حياة شريهان

لا تكتمل قصة شريهان دون الحديث عن "الوجع" الذي صقل شخصيتها، فحياتها كانت سلسلة من الاختبارات القاسية، والتي بدأت برحيل شقيقها عمر خورشيد في حادث مأساوي وهي في مقتبل العمر، ثم الحادث المروع الذي تعرضت له الراقصة الاستعراضية والذي كاد يسبب لها الشلل، وخضعت لعشرات العمليات الجراحية في عمودها الفقري، لتعود بعدها وتقف على المسرح مرة اخري.

وفي قمة مجدها، هاجمها سرطان الغدد اللعابية، لتدخل في عزلة طويلة استمرت لسنوات، صلت فيها وتعبدت وحاربت المرض.

عودة “كوكو شانيل” الشرق للساحة الفنية

بعد غياب دام 20 عاما، فاجأت شريهان بعودة قوية للشاشات وعالم الفن، فكان الظهور الأول عبر إعلان تجاري حبس أنفاس الملايين، ثم عبر مسرحية "كوكو شانيل"، والذي لم يكن اختيار شخصية "شانيل" عبثا فهي تشبه شريهان في التحدي والبدء من جديد.

وكان ظهور شريهان الثالث والذي كان كتتويج لايقونة خالدة في افتتاح المتحف المصري الكبير حيث قدمت النجمة جزء من الحفل، والذي لاقي ترحيب كبير في مصر والعالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.