شريهان في افتتاح المتحف المصري الكبير: مصرية وأفخر بانتمائي لأول حضارة

قدمت الفنانة الكبيرة شريهان استعراضًا فنيًا مؤثرًا وبارزًا ضمن فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد غياب طويل عن الظهور في الفعاليات الكبرى.

وأعربت شريهان خلال العرض عن فخرها بانتمائها لمصر الحضارة، قائلة: "مصرية وأنا أفخر بانتمائي لأول حضارة"، في رسالة تعكس عمق الانتماء الوطني والاعتزاز بالتراث المصري العريق.

وجاء استعراضها الفني وسط إضاءة ومؤثرات بصرية راقية، حيث مزجت الحركة والرقص والإيقاعات التراثية المصرية، لتخلق لحظة فنية خالدة أمام الحضور الذين تفاعلوا بحرارة مع الأداء، معتبرين أن مشاركة شريهان أضفت على الحفل روح الأصالة والفن المصري الأصيل.

