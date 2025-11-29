تكريم الإعلامية شريهان أبو الحسن كأفضل مذيعة في ملتقى التميز والإبداع

18 حجم الخط

حصلت الإعلامية شريهان أبو الحسن على تكريم خاص خلال فعاليات ملتقى التميز والإبداع، حيث نالت جائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامجها الشهير "ست ستات" الذي يعرض على شاشة قناة DMC.



ويأتي التكريم تتويجا لمسيرتها الإعلامية المميزة، ولتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المذيعات في مجال البرامج الاجتماعية والمنوعة، حيث تميزت شريهان بأسلوبها السلس والمهني، وقدرتها على مناقشة قضايا المرأة والمجتمع بوعي واحترافية.

ويعد برنامج ست ستات أحد أنجح البرامج الاجتماعية على الفضائيات المصرية، لما يقدمه من محتوى متوازن يناقش اهتمامات المرأة والأسرة بقالب يجمع بين الجدية والبساطة.

شريهان أبو الحسن، فيتو

و أعربت شريهان أبو الحسن عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحملها مسؤولية أكبر تجاه جمهورها، ويحفزها على الاستمرار في تقديم محتوى هادف يليق بثقة المشاهدين.

وتعد الإعلامية شريهان أبو الحسن واحدة من أبرز المذيعات في مصر، حيث نجحت على مدار سنوات في أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب المشاهدين بفضل حضورها الهادئ، وأسلوبها المتزن، وطرحها الواعي لقضايا المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والأسرة.

