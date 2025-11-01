السبت 01 نوفمبر 2025
شريهان تقدم فقرة فنية استعراضية بافتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان

 

ينتظر جمهور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير إطلالة النجمة شريهان مساء اليوم،التي تعتبر بمثابة عودة لها بعد فترة طويلة من الغياب، وتقدم شريهان حفل الافتتاح بكلمة مجهزة لها.

وخلال الاحتفالية تقدم شريهان فقرة فنية استعراضية تم تصميمها بعناية فائقة لتعكس الطابع الفرعوني والحضاري لمصر، وتبدأ إطلالتها بظهور استثنائي من أسفل المسرح.

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

