الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني، 7 ديسمبر

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية بالمزاد العلني.

صرح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م2: 40م2)، بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 7/12/2025.

تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدلية والمطعم والورش بمقر الجهاز العبور وكما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية.

كما تفقد المهندس محمد الزهير معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددا من المشروعات الجارية بالمدينة.

شاركهم في الجولة التفقدية المهندس عادل قاسم، نائب رئيس الجهاز للإسكان، والمهندس احمد رجب معاون رئيس الجهاز للإسكان، ومديرو الإدارات التنفيذية المعنية.

وركزت الجولة على متابعة أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين (١٥) و(١٦). حيث يضم الحي (١٥) عدد ٧٠٥ عمارة، فيما يضم الحي (١٦) عدد ٤٣٣ عمارة، وخلال الجولة الميدانية، حث المهندس محمد الزهيري الفِرَق التنفيذية والمقاولين على تكثيف الجهود ومواصلة العمل بنفس الحِرَفية والانضباط، لضمان التسليم ضمن الجدول الزمني المخطط له.

كما تابع المهندس محمد زهير، معاون نائب رئيس الهيئة، نسب التنفيذ الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية الجارية في المناطق المختلفة، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الالتزام الحرفي بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع المراحل، باعتبار أن رضاء المواطن هو الهدف والغاية.

وامتدت المتابعة لتشمل أعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافة إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات، وتخصيص أماكن انتظار السيارات والمشايات الآمنة، وإضافة مسارات مخصصة للدراجات، وذلك لتحقيق التكامل الحضاري والخدمي.

وكان لمشروعات الاستدامة نصيب من الزيارة، حيث تفقد مـشروع الإسكان الأخضر بالحي (٣٧) والذي يضم ١٤٣ عمارة سكنية صديقة للبيئة، للوقوف على الجداول الزمنية الدقيقة ونسبة الإنجاز المحققة وجودة التشطيبات النهائية في هذا المشروع الرائد.

وفي ختام الجولة، أشاد المهندس محمد زهير، معاون نائب رئيس الهيئة، بالجهد المبذول والتنظيم الجيد والنتائج الملموسة على أرض الواقع، معربًا عن ثقته في قدرة جميع الأطراف على إنجاز هذه المشروعات القومية الحيوية وفقًا لأعلى المستويات.

وتحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال هذه المتابعات المستمرة والمكثفة، على تقديم نموذج وطني متميز في إدارة المشروعات العملاقة، يضمن تحقيق الأهداف التنموية ويساهم بشكل فعال في توفير سكن لائق وبيئة معيشية متكاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.